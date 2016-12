Angina Pectoris – Die Vorbote eines Herzinfarkts 2009-11-29

Fühlen Sie Schmerz an Ihrer Brust? Dann passen Sie auf, vielleicht handelt es sich um eine Angina pectoris und das gefährlichste ist dass diese Krankheit oft einem Herzinfarkt vorkommt!



Unter dem Begriff Angina Pectoris wird ein anfallsartig auftretender Brustschmerz verstanden. Dieser Schmerz kommt vor allem bei Anstrengungen vor, also in Fällen wo das Herz nicht mehr genug Sauerstoff bekommt. Es gibt zwei formen der Angina pectoris: chronische Angina Pectoris, und die mehr gefährliche akute Angina Pectoris, die Vorbote eines Infarkts sein kann.



Obwohl diese Krankheit durch Medikamente gemildert werden kann, ist es auch gut sich vor Anstrengungen aller Art zu schützen. Man darf nie vergessen dass das Risiko eines Herzinfarkts bei dieser Krankheit sehr hoch ist! Entspannung ist bei der Heilung ein sehr wichtiger Faktor. Eine der Gelegenheiten zur absoluten Entspannung ist zum Beispiel auch ein Kuraufenthalt. Außerdem haben die Bäder in der Tschechischen Republik lange Erfahrungen, und auch sehr gute Ergebnisse mit Heilung von Herzkrankheiten. Lassen Sie den Stress hinter sich, Ihre Gesundheit ist es wert!