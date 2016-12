Diabetes und Rauchen - eine tödliche Kombination 2009-06-08

Bei Patienten die an Diabetes leiden ist das Risiko von Nierenstörungen, Augenfehler, und Herzkrankheiten sehr hoch. Das alles kann zu der Entwicklung von Typ 2Diabetes beitragen. Das rauchen erhöht bei den Diabetikern das Risiko der Herzkrankheiten, und zwar sehr viel. Leute, die mit dem Rauchen aufhören wollen sollten sich an einen Experten wenden. Ein Experte wird sich mit jedem Patienten extra beschäftigen und ihm beraten was für ihn der beste Weg zum aufhören ist. Bei einem Experten bekommen sie die Informationen, die Sie genau brauchen: wie z. B. von dem Aufhören wollen überzeugt bleiben, wie diese Phase mit Optimismus aushalten.



In Tschechischen Sanatorien in Karlsbad, Podebrady und Luhacovice gibt es spezielle Programme, die sich an das Rauchen konzentrieren. Werden sie eine Unsitte los! Hören sie auf zu rauchen!