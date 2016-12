Diabetes verursacht Impotenz! 2009-08-18

Eine Studie, die vom Diabetes Präventionsprogramm in den USA durchgeführt wurde, stellte fest, dass nur wenige Männer über den Symptomen, Risiko Faktoren und Nachfolgen des Diabetes aufgeklärt sind.



Dr. Kalousek sagt: „ Es ist wichtig die Symptome den geläufigen Krankheiten zu wissen, um den Arzt rechtzeitig informieren zu können. Symptome des Diabetes sind: erhöhte Urinabsonderung, Durst, und Erschöpftheit“

Ungefähr 7.5 Millionen Männer leiden an Diabetes in den USA. Dr. Kalousek warnt: „ Diabetes kann Herzschlag, Blindheit, Nierenversagen und Amputation verursachen. Also falls Sie irgendwelche den Symptomen an sich bemerken, bitte informieren Sie gleich Ihren Arzt!“

„Was nicht so bekannt ist, ist dass Diabetes auch Impotenz verursachen kann!“ sagt Dr. Kalousek.

Die Diabetes Präventionsprogramm Studie stellte fest, dass nur 4% der gefragten Männer wussten, dass diabetes auch zu Impotenz führen kann !

„Wenn Sie dieses Problem haben“, sagt Dr. Kalousek, „bitte schämen Sie sich nicht und informieren Sie Ihren Arzt. Richtige Medikation ist bei Diabetes sehr wichtig. Es ist auch lange bekannt, dass ein Teil jeder Krankheit nur im Kopf ist, also es gibt natürlich auch alternativen Methoden, die mit den Traditionellen Heilmethoden zusammen am besten wirken. Zum Beispiel Kurorte sind eine gute Wahl vor allem bei Impotenz, da dieses Problem sehr viel mit der Psyche zu tun hat. Tschechische Kurorte verbinden beide der Faktoren – Ärzte, die mit Heilung von Diabetes Erfahrungen haben und Entspannung das gut für die Psyche ist.“