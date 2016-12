Herzinfarkt – Sind Sie sicher dass sie nicht in Gefahr sind? 2009-12-03

Fühlen Sie bei Anstrengung Druck oder Enggefühl in Ihrem Brustkorb? Dann passen Sie auf! Druck und Enggefühl kann an einen Herzinfarkt deuten! Sie sollten sich gleich untersuchen lassen.

Die beste Heilung von Herzinfarkt ist natürlich beseitigen von allen Risiko Faktoren wie Übergewicht, Hohe Blutdruck etc. Natürlich können auch Medikamente dabei behilflich sein.

Bewegung, gesundes Essen und kein Stress sind ein guter Weg wie man Herzinfarkt vermeiden kann. Auch nach einem Herzinfarkt ist ein Wechsel vom Lebensstil sehr wichtig.

Nach einem Herzinfarkt kann eine Kur in einem Kurort sehr helfen. Bei einem Kuraufenthalt kann man ganz Stress vermeiden was zu Hause in einer Stadt nie ganz möglich wäre. Die Ärzte in Tschechischen Kurorten haben Erfahrungen mit Heilung von Herzinfarkt. Sie können sich da auf den neuen Lebensstil gewöhnen.

Wenn Sie bis jetzt nur Risiko Faktoren haben, sollten Sie damit auch unbedingt gleich machen. Zu den Faktoren gehört Übergewicht, Hoher Blutdruck, ungesundes Lebensstil. Dabei kann Ihnen auch eine Kur sehr behilflich sein. Sich an das neuen Lebensstil gewöhnen ist der Halberfolg! Bei ihm zu bleiben ist der Sieg!