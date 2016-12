Kinder Obesität Übergewicht Heilung Kur Tschechien Gesundheit 2009-06-09

Gute oder schlechte Nachrichten? Der Prozetsatz von Kinder mit Übergewicht hört auf zu steigen!



Der für fast 30 Jahren steigende Prozentsatz der Kinder, die in den USA an Übergewicht leiden hat vielleicht den Höhepunkt erreicht. Nach dem Journal of the American Medical Association blieb der Prozentsatz der Kinder unter 11 Jahren die an Übergewicht leiden in der letzten Dekade bei 31-32 %. Glauben sie dass es deswegen ist, dass die Amerikaner mit der Bewegung und gesunden Ernährung angefangen haben? Es kann so sein, aber mehr wahrscheinlich ist, dass diese Kinder einfach keine genetische Disposition zum Zunehmen haben.



MuDr. Kalousek aus Spa-Resorts.cz betont, dass die Übergewichtstherapie in Tschechischen Bäder sehr effektiv ist. Die Obesität verursacht viele Krankheiten und es ist umso schlimmer, wenn man schon als Kind an Übergewicht leidet.