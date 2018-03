5 Tage der Woche 8 Stunden am Tag, tja meine Kollegen, das ist unser Schicksal, Schicksal der Büroangestellten. Die Arbeit an sich bedeutet kaum Bewegung und wenn Sie sich dann in Ihrer Kantine umschauen, bedeutet diese Kombination eine Tragödie für Ihren Körper. Überall Schokolade, Süßigkeiten, ungesunde Snacks. Kein Wunder dass man im Büro schnell zunimmt.

Eine Studie von US Büroangestellten, die vom Peapod Business finanziert wurde, zeigte genaue Ergebnise:

-63% von Büroangestellten sagen, dass es sehr schwer ist im Büro gesund zu essen.



-47% glaubt dass in den Kantinen zu viele Süßigkeiten und ungesunden Snacks sind.

-28% sind mit dem Angebot in der Kantine zufrieden.

Was die Angestellten am meisten wollen ist frisches Obst und Gemüse. Aber nur 36% der Firmas, die das Essen in Kantinen liefern, liefern auch frisches Obst und Gemüse.

