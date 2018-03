Musiktherapie – ein Wunder bei Heilung von Kreislauferkrankungen

Letzte Studie stellte fest, dass Musik Höhe des Blutdrucks und Geschwindigkeit des Pulses beeinflusst. Dr Luciano Bernardi aus Piava Universität in Italien und seine Kollegen haben diese Wirkung erforscht. Dafür wurden 24 gesunde Individuen ausgesucht. Diese Individuen hörten Musik und Ihre Körperfunktionen wurden dabei monitoriert.



Zu der ausgewählten Musik gehörten z. B. Sinphonie Nr. 9 von Ludwig van Beethoven, Kantate 169 von Johann Sebastian Bach, und auch eine Arie aus Turandot von Puccini.

Allmähliche Verstärkung der Lautstärke verursachte bei allen Individuen Erhöhung des Blutdrucks und Beschleunigung des Pulses. Allmähliche Abschwächung der Lautstärke hat den Blutdruck gesenkt, und Puls verlangsamt.



Dr. Bernardi sagt: „Musik veranlasst kontinuierliche und dynamische, und einigermassen vorhersagbare Veränderungen in dem Herzkreislauf. Diese Ergebnise helfen uns zu verstehen, wie Musik bei der Heilung und Rehabilitation der Herzkreislauferkrankungen helfen kann.“



Dr. Klousek behauptet, dass in Tschechischen Kurorten die positive Wirkung der Musik auf den Herzkreislauf bekannt ist.

Um tiefer in die Problematik einzudrigen, sollte auch eine Definition des Terminus Musiktherapie gegeben warden. Nach Wikipedia bedeutet Musiktherapie folgendes: “Durch gezielten Einsatz von Musik wird in der Musiktherapie therapeutische Wirkung erzielt. Musiktherapie dient der Wiederherstellung, Erhaltung und Förderung seelischer, körperlicher und geistiger Gesundheit.”

Musik hilft also besonders bei der Rehabilitation nach einem Herzschlag, weil sie ein positives Effekt auf die Seele hat und positive Emotionen hervorruft. Es ist es aber nicht nur Musik die den selben Effekt herforruft. Einfach alles, was den Menschen glücklich macht ist gut nach einem Herzschag, da so der Stress, der für das Herz so gefährlich ist, abbgebaut warden kann.

Viele Krankenhäuser in den USA und in Großbritannien benutzen Musik al seine Heilmethode. Zum Beispiel die “Music in Hospital”, eine Karitas, besorgt Musik für Krankenhäuser in Großbritannien. Die Musik wurde zum ersten mal nach dem zweiten Weltkrieg als Heilmethode benutzt. Sie sollte damals den verletzten Soldaten helfen.